Helsestyresmaktene har kalla inn alle kommunane til møte om gjenopninga

Fleire kommunar stadfestar overfor VG at dei har fått innkalling til møtet, som skal gå føre seg frå klokka 9.30 til 10.30. Helseminister Bent Høie (H) skal delta og leie møtet, ifølgje innkallinga, og forutan kommunane skal statsforvaltarane, organisasjonen til kommunesektoren KS, FHI og Helsedirektoratet delta.

Temaet er dialog om innhaldet i «normal kvardag med auka beredskap» – altså omgrepet regjeringa bruker for gjenopninga av Noreg, skriv avisa.

Torsdag avviste Helse- og omsorgsdepartementet overfor NTB at det blir varsling av full gjenopning under pressekonferansen fredag. Ifølgje VG er det likevel ikkje berre ein dato for gjenopning som ikkje er klar. Regjeringa har heller ikkje lagt fram nokon plan for korleis ei gjenopning skal gjennomførast og kva kommunane må førebu seg på.

Torsdag vart det òg opplyst at 82 prosent av befolkninga over 18 år er fullvaksinerte. Regjeringa ønskjer likevel å nå 90 prosent før samfunnet kan opnast fullstendig, men dette er FHI ikkje samd i. Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI seier til TV 2 at det ikkje er lenge til den normale kvardagen kan vende tilbake.

– Ja, vi er nær det tidspunktet no. Vi ser at smittetala så vidt byrjar å gå den rette vegen, og vi ser at smittespreiinga i dei deler av aldersgruppene som har vore høg tidlegare, er under kontroll, seier han.

