Lysbakken etter Støre-møte: – Ein god start

innenriks

Lysbakken vart invitert på kaffi og heimelaga syltetøy då Støre ønskte han velkommen inn i heimen sin på Ris i Oslo ved 10-tida torsdag formiddag.

Ved 12.30-tida var møtet over, og SV-leiaren varsla omgåande til pressekorpset som hadde stått utanfor og venta at dei ikkje kom til å få nokon kioskveltarar frå han.

– Det er ikkje særleg med nyheiter å komme med i dag. Men det var eit triveleg og veldig konstruktivt møte, vi snakkar ope og godt saman, sa Lysbakken.

– Låge skuldrer

Han la til at han og Støre diskuterte politikk, men at dei ikkje forhandla.

– Vi finn ikkje løysingar no, men vi snakkar saman og finn ut kva slags utgangspunkt vi har. Det er ei god byrjing.

Lysbakken kjempar for at SV skal få bli ein del av dei kommande regjeringsforhandlingane, men seier han går inn i prosessen med låge skuldrer. Han er førebudd på å gå i opposisjon dersom forhandlingsresultatet blir for slapt.

– Vi har greitt med tid. Vi tek det som det kjem, og lèt òg Sp få tid til å tenkje seg om. Målet i dag var å komme i gang, seier han.

Støre var like løyndomsfull då han tok ein snartur ut døra for å snakke med pressa etter Lysbakken.

– Det var ein fin prat, som det høver seg. Vi har god tid. No har vi hatt to og ein halv time i går med Sp og to og ein halv i dag med SV. Det var vel nytta tid, sa Støre.

Vedum-møte

Møtet skjer dagen etter eit tilsvarande møte mellom Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum, der også nestleiarane Marit Arnstad (Sp) og Hadia Tajik (Ap) var med.

Dei fire har halde korta tett til brystet om kva som vart diskutert på det rundt tre timar lange møtet.

Senterpartiet strittar imot å ta SV med i regjeringsforhandlingane, medan Støre har ei raudgrøn trepartiregjering med fleirtal i Stortinget som det føretrekte alternativet sitt.

Etter å ha møtt både Vedum og Lysbakken vil Støre enno ikkje konkludere rundt om draumeregjeringa er realistisk eller ikkje.

– Eg konkluderer ikkje på det no. Det er viktig overfor dei to at dette skjer grundig, og at vi pratar saman i rett rekkjefølgje. Når eg beskriv dette som vel anvend tid betyr det at vi tek det store mandatet veljarane har gitt på alvor, så skal vi snakke oss igjennom kva det skal bety av politikk, seier Støre.

Sp-strid

Senterpartiet skal torsdag diskutere saka og strategien vidare på eit sentralstyremøte.

Men også internt i Sp er det strid om spørsmålet. Fleire toppar i partiet, blant dei parlamentarisk nestleiar Kjersti Toppe, har teke til orde for å opne døra for SV.

Ei rundspørjing blant Sp-ordførarar viser òg at langt fleire seier ja enn nei til å ta med SV i regjering.

Nestleiar Ola Borten Moe vil derimot helst ha ei mindretalsregjering av Ap og Sp – med SV som støttehjul.

Møte Moxnes og Bastholm

Møteverksemda er hektisk for Støre om dagen. Torsdag klokka 15 skal Støre møte Raudts Bjørnar Moxnes på Stortinget. Fredag klokka 10 skal han møte MDG-leiar Une Bastholm heime på Ris.

Også i SV er møteverksemda hektisk. Torsdag kveld skal landsstyret informerast om prosessen, får NTB opplyst.

Etter planen skal det haldast eit ordinært landsstyremøte tysdag 28. september, der mellom anna eit mandat for eventuelle regjeringsforhandlingar skal vedtakast, men dette kan bli påskunda.

Støre har tidlegare uttalt at regjeringsforhandlingane kan starte i slutten av neste veke.

(©NPK)