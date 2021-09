Politiet avgjer fredag om dei skal be om fengsling for Trosterud-sikta

innenriks

Politiet gjekk torsdag morgon til arrestasjon av ein ny sikta etter skyteepisoden på Trosterud i Oslo i august. Mannen sat torsdag i avhøyr.

– Vi har i dag arrestert ein ny mann i samband med skyteepisoden på Trosterud. Han er sikta for to drapsforsøk, sa Grethe Lien Metlid, leiar for Felles eining for etterretning og etterforsking (FEE) i Oslo politidistrikt, til NTB torsdag formiddag.

Etter at avhøyret var ferdig torsdag kveld, opplyste Metlid at det først fredag vil bli avgjort om politiet vil krevje den sikta varetektsfengselet.

– Han stiller seg uforståande til siktinga. Han samarbeider med politiet og har vore i avhøyr i dag, seier forsvararen til mannen, advokat Marit Lomundal Sæther, til NTB torsdag kveld

Skyteepisoden fann stad på Trosterud i Groruddalen i Oslo natt til 25. august i år. To unge menn vart funne skoten og alvorleg såra etter at ein ukjend person løyste skot mot dei.

Det var Dagbladet som først omtalte arrestasjonen.

Arrestert i leilegheit

Metlid vil ikkje gå ut med ytterlegare informasjon om arrestasjonen utover at den skjedde i morgontimane torsdag.

Metlid uttalte til NTB at mannen vart arrestert i ei leilegheit i ein bydel aust i Oslo.

– Vi er i gang med ei vidare etterforsking i kjølvatnet av arrestasjonen, seier ho.

– Godt vaksen

Ein mann i 50-åra vart arrestert 31. august og sikta for drapsforsøka, men vart sett fri to dagar seinare fordi mistanken mot han var svekt.

Også den nye mannen politiet har arrestert, er godt vaksen, stadfestar Metlid.

– Vi ønskjer likevel ikkje å gå ut med alder på den nye sikta. Vi hadde ein annan mann som var arrestert, men denne mannen er ikkje knytt til den nye arrestasjonen, seier ho.

– Vi jobbar framleis med etterforsking i saka og er derfor #varsam med informasjonen vi går ut med, forklarer Metlid.