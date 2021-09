Politiet mistenkjer at bilbrannar i Trondheim vart påsette

innenriks

Minst tre bilar har fått betydelege skadar etter brannen. Politiet jobbar på staden med tekniske og taktiske undersøkingar.

– Vi mistenkjer at brannen er påsett, men det er ikkje konkludert enno. Det må etterforskinga prøve å avklare, seier politiadvokat Sunniva Tronvold i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ho kan førebels ikkje seie noko om det er nokon mistenkte i saka.

Spreidde seg

Det var klokka 3.45 natt til torsdag at politiet fekk melding om brannen.

– Vi fekk melding om at det er full fyr i ein bil. Det er ei garasjerekkje som brenn òg. Bilen stod inntil ein garasje, sa operasjonsleiar Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Bilen stod ikkje heilt inntil nokon bustader, men fire leilegheiter i eit rekkjehuskompleks vart evakuert. Det dreidde seg om rundt 20 personar.

Brannen spreidde seg til fire–fem garasjar, og politiet sleit innleiingsvis med å få kontroll. Minst tre bilar vart hardt ramma, men brannvesenet greidde å unngå at brannen spreidde seg til hus.

Klokka 4.27 tvitra politiet at det var kontroll på brannen, og at dei evakuerte kunne leggje seg igjen.

Skal ha brunne to stader

Politifagleg etterforskingsleiar ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Trøndelag, Maja R. Pedersen, opplyste i 6.30-tida til Adressa at politiet hadde gjort ein del undersøkingar og avhøyr på staden.

Ifølgje avisa er det sett opp sperreband rundt garasjane som brann, men også rundt ein Volvo på den andre sida av vegen rundt 15 meter unna den totalskadde garasjerekkja.

Denne bilen har òg brannskadar under, og politiet mistenkjer ifølgje avisa at det har brunne to ulike stader.

