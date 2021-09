Politikar-klemming vekkjer harme i kulturlivet

innenriks

I eit Facebook-innlegg frå lydteknikar Andre Trebbi, som VG har omtalt, heiter det at «alle oppfører seg som om pandemien er over, mens kulturen fremdeles lever under knallharde restriksjonar. Det er rett og slett ikke greit lengre».

Bård Tufte Johansen, Trine Rein og Bjarte Hjelmeland er blant dei som har delt innlegget. Komikar Terje Sporsem påpeikar på Facebook at han mellom anna berre får opptre for rundt 200 personar, og at publikum må bruke munnbind, sitje i kohortar og enkelte stader ikkje får ta med drikke inn i salen.

– Då blir ein litt oppgitt av dette, skriv han.

Liknande irritasjon er uttrykt i kommentarinnlegg i mellom anna Medier24 og Stavanger Aftenblad onsdag.

Særleg seansane der Arbeidarpartiet feira valsigeren, og partileiar Jonas Gahr Støres gåtur frå Youngstorget til Stortinget, har fått hard medfart i kommentarartiklane.

Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeidarpartiet seier til VG at alle smittevernreglar vart følgde både på valvaka og i forkant.

– Alle som var til stades var førehandsregistrert og måtte vise grønt koronasertifikat ved inngangen. Vi følgde òg alle reglar når det gjeld talet på og avstand mellom borda. Og dessutan var det berre alkoholservering ved borda. Men det er klart – gledesscener var ikkje til å unngå på ein kveld som dette og på bileta synest jo ikkje dei grøne koronasertifikata, seier Langerud.

(©NPK)