Politimann dømd til fengsel for å ha hatt sex med sårbare kvinner

innenriks

Det skriv TV 2 og NRK.

Vestfold tingrett meiner det er skjerpande at mannen har utnytta posisjonen sin over lengre tid, og overfor tre ulike kvinner, skriv TV 2.

Politimannen vart onsdag dømd for alle punkt i tiltalen.

Kvinna som er fornærma i det alvorlegaste tiltalepunktet, var anten fornærma, vitne, sikta, mistenkt eller domfelt i ei rekkje ulike saker som tiltalte etterforska. Den seksuelle omgangen skal ha gått føre seg fleire gonger i perioden 2015 til 2019 – parallelt med at ho gav tiltalte opplysningar om det lokale narkotikamiljøet.

Politimannen jobba òg med saker der dei to andre kvinnene var involverte.

Politimannen nektar for å ha hatt seksuell omgang med nokon av dei fornærma, men har erkjent å ha oppbevart våpen og ammunisjon, som han òg var tiltalt for.

Spesialeininga for politisaker la ned påstand om to år i fengsel for politimannen, men tingretten kom fram til at han skulle dømmast til to år og tre månader i fengsel. I tillegg må mannen ut med 300.000 kroner i erstatning til dei tre kvinnene.

Politimannen anka dommen umiddelbart etter at han var forkynt onsdag.

(©NPK)