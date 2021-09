Tre LO-toppar krev at Støre endrar lova

innenriks

– Utholing av arbeidstakaromgrepet er eit alvorleg problem i mange bransjar. Det er ikkje greitt at folk som eigentleg er arbeidstakarar, mistar rettar fordi dei feilaktig blir karakteriserte som sjølvstendig næringsdrivande eller frilansarar, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik til VG.

Omsorgsselskapet Stendi tapte i sommar ei sak i lagmannsretten der 22 tilsette kravde å bli anerkjend som arbeidstakarar i staden for innleigde konsulentar eller sjølvstendig næringsdrivande. Dei tilsette jobba tidlegare for Aleris Ungplan & Boi, som no er overteken av Stendi. Måndag vart dommen rettskraftig.

Følsvik, Fellesforbundet-leiar Jørn Eggum og Fagforbundet-leiar Mette Nord krev no at Noregs kommande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) går i bresjen for å endre arbeidsmiljølova.

Støre er samd i at lova må vurderast.

– Stendi-saka har vist at sjølv om lova faktisk er på arbeidstakaranes side, er ho ikkje tydeleg nok. Arbeidarpartiet har lenge sagt at vi vil gjennomføre ei opprydding i arbeidslivet, og styrkje folks rett til ein trygg jobb og ei lønn å leve av, seier han.

(©NPK)