Unge Venstre-leiaren går av i november

Meldinga om at han går av kjem tre dagar etter stortingsvalet der Venstre enda med ei oppslutning på 4,6 prosent. Hansmark skriv på Facebook at han går av etter å ha sete fire år som leiar av ungdomspartiet.

– Eg kjem til å gå av som leiar ved landsmøtet vårt om nokre veker. Eg har hatt fire heilt fantastiske år, og eg er så stolt over alt Unge Venstre og Venstre har fått til, skriv Hansmark.

Han framhevar at han i løpet av sin periode som leiar har vore med på å sikre Unge Venstre dei to beste skulevala nokon gong, begge gonger med ei oppslutning på over 10 prosent, og dessutan vore med på å sikre Venstre eit valresultat over sperregrensa for tredje val på rad.

