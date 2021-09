Bergen går over til nasjonale koronatiltak

innenriks

Helsebyråd Beate Husa (KrF) opplyser i ei pressemelding at byrådet er tilrådd av smittevernoverlegen om å avvikle dei lokale tilrådingane.

– Vi har vurdert at det ikkje er forholdsmessig å ha strengare tilrådingar i Bergen no. Men det er viktig at innbyggjarane held fram med å følgje dei nasjonale tilrådingane, slik at vi ikkje får ei ny oppblomstring av smitte, seier ho.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) vil takke bergensarane for innsatsen.

– Vi har hatt lågare smittetal ei stund no, og smitten i Bergen er ikkje høgare enn landsgjennomsnittet, seier han.

(©NPK)