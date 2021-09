innenriks

– Vi reknar med nedgang i smitten framover. Vi ser at smitten går ned no og trur det vil halde fram. Men det er for tidleg å vere sikker, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

– Sidan det tek nokre dagar frå ein blir smitta til ein utviklar alvorleg sjukdom, reknar vi med ein synleg nedgang òg i talet på innleggingar i kommande veke eller veka etter, sa ho.