FHI vurderer på nytt om covid-19 framleis er ein farleg sjukdom

Det kan vere ei viktig brikke i gjenopninga av Noreg, skriv VG.

Då danske helsestyresmakter bestemde at covid-19 ikkje lenger var ein samfunnsfarleg sjukdom, stansa pandemilova og dermed resten av restriksjonane. Danskane bruker likevel testing, isolasjon, smittesporing og karantene aktivt for å halde epidemien under kontroll.

Ifølgje VG gjekk det eit utkast til oppdrag frå departementet 8. september. Dette kom fram torsdag frå offentlege lister. Her blir det òg beskrive revidering av tidlegare vurderingar om korleis Noreg skal leve med ein kvardag med auka beredskap og tidspunktet for overgang til ein normal kvardag.

