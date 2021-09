Forsvararen til Tengs-sikta trur politiet har drive med skjult etterforsking

innenriks

– Vi jobbar ut frå ein hypotese om at det er brukt skjult etterforsking mot klienten vår. Meir ønskjer eg ikkje å seie om dette på noverande tidspunkt, seier advokat Stian Kristensen til Stavanger Aftenblad.

Saman med advokat Stian Bråstein er forsvarar for den sikta 50-åringen.

I skjult etterforsking kan politiet bruke metodar som kommunikasjonskontroll, hemmeleg ransaking, romavlytting, dataavlesing, utsett underretning, teknisk sporing, spaning, informantbehandling og infiltrasjon.

Det betyr at mannen kan ha hatt status som sikta og vorte etterforska utan at han sjølv var klar over det. For at politiet skal kunne gjennomføre slik etterforsking må ei sikting finnast, sjølv om ho altså ikkje er offentleg.

– Eg vil ikkje seie noko om ei eventuell tidlegare sikting i saka. Vi vil ikkje seie noko om verken etterforskingssteg eller metodebruk i saka før arrestasjonen, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til avisa.

Den drapssikta mannen vart fredag 3. september varetektsfengsla i fire veker i Sør-Rogaland tingrett. Han anka avgjerda til lagmannsretten, men anken vart forkasta

