Høie ber kommunane bli ferdig med koronavaksinasjon før influensaen kjem

Helseminister Bent Høie sa på koronapressekonferansen fredag at nedjustert Tisk (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) blir innført frå 27. september.

– Stadig fleire er fullvaksinerte og smitten ser ut til å flate ut. Det vil likevel vere behov for noko testing, isolering, smittesporing og karantene ei stund til, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa fredag.

Overgangsperiode

Nedjustert Tisk inneber at færre må gå i karantene og at kommunane i mindre grad skal drive med smittesporing.

Regjeringa legg opp til at dette blir ført vidare i ein overgangsperiode på om lag fire veker. Deretter varslar regjeringa at det truleg blir aktuelt å gå over til normalsituasjon med auka beredskap.

Kommunane blir venta å kunne dele ut hurtigtestar til 10 prosent av befolkninga, og til å gjennomføre testar av 1 prosent sjølv. Viss smitten aukar, må kommunane i løpet av fem dagar kunne auke kapasiteten til å teste 5 prosent i veka.

Auka beredskap utover vinteren

Høie var fredag i møte med ordførarane i landet om kva beredskapsnivå som blir venta framover.

– Når normalen kjem tilbake, må dagens beredskapsnivå haldast oppe til nyttår, og kanskje ut vinteren, sa han.

Høie påpeika at vi aldri vil bli kvitt korona, og at folk kjem til å bli sjuke framover.

Tidlegare var det slik at korona ikkje kunne samanliknast med influensa fordi befolkninga var ubeskytta og det ikkje fanst vaksine. Men det er no endra, og vi kan dermed gradvis vende tilbake til ein normal kvardag.

Tilrår influensavaksine

Høie minte om at også influensa inneber at mange blir så sjuke at dei må leggjast inn på sjukehus. I ein normalsesong døyr rundt 900 menneske.

Han mante derfor til at kommunane må bli ferdig med koronavaksinasjonen innan veke 40, slik at dei er i mål før influensasesongen startar.

– Vi tilrår at alle i risikogruppene og barn skal ta influensavaksinen, sa han.