Kommunane diskuterte TISK og beredskap med Høie

innenriks

Høie hadde kalla inn til eit koronamøte med alle kommunane i landet.

VG har vore i kontakt med fleire personar som deltok på møtet, men dei vil ikkje ut med detaljane før regjeringa held koronapressekonferanse klokka 13 fredag.

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand i Vestland stadfestar likevel overfor avisa at nedjustering av TISK stod på dagsordenen, og dessutan at det vart teke opp kva som blir forventa av kommunane når det gjeld beredskap vidare i haust.

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim stadfestar overfor Dagbladet at ny TISK-strategi var eit sentralt tema

– Eg kan ikkje gå i detalj, men kan seie at møtet dreidde seg om at den nye TISK-strategien no skal setjast i verk for fullt, og kva beredskap ein forventar at kommunane skal ha framover til både testing og vaksinasjon, og kva ein skal vektleggje. Det er jo framleis slik at ein ser for seg at det blir nødvendig å setje i verk lokale tiltak for å ta ned smitte og at dette i stor grad kjem til å skje lokalt, seier Wolden.

(©NPK)