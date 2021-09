Kona til Støre blir ordinert til prest

innenriks

Ordinasjonen blir gjord av biskop Kari Veiteberg under ei høgmesse i Oslo domkyrkje førstkommande søndag, melder Dagen.

Slagsvold har vore vikarprest i Uranienborg kyrkje sidan januar i år.

– Ønsket mitt er at Kyrkja skal vere ein open, relevant og givande stad for undring, utforsking og deltaking i trusmysteriet. Slik at vi – kvar for oss og saman – kan vere tru mot og snakke sant om det vi erfarer, treng og lengtar etter, seier Slagsvold til Kyrkja.no.

Ektemannen Støre stadfesta i eit intervju med Dagbladet i fjor at Slagsvold tok presteutdanning ved MF vitskapleg høgskule. I intervjuet sa han at han var stolt over kona.

– Eg har stor sans for menneske som tek sjølvstendige val og følgjer eiga overtyding i livet. Marit er sosiolog og gestaltterapeut frå før, og hennar val er spennande og modig, ho er nysgjerrig og har full støtte frå meg, sa Støre til avisa.

(©NPK)