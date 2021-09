KrF-sentralstyremedlem: Valkampen og rolla til partileiaren skal evaluerast

innenriks

– Sentralstyret kjem til å vurdere heile valkampen, inkludert kva som har skjedd og kva vi har gjort av ulike ting i valkampen. Ein del av det er sjølvsagd rolla til partileiaren. Vi skal vurdere breitt og grundig. Vi kjem tilbake når vi har tenkt oss godt om, seier Supphellen til Stavanger Aftenblad.

Avisa har òg vore i kontakt med ein annan sentralstyremedlem, Per Sverre Kvinlaug, i samband med at Kjell Ingolf Ropstad har innrømt at han har teke grep for å unngå skatt på statsrådsbustaden sin.

– Eg er samd med Ropstad i at han har gjort ei dårleg vurdering. Så er eg glad for at han har beklaga dette, og at han har kontakt med Skatteetaten for å sørgje for at dette blir rett, skriv han til Aftenbladet.

(©NPK)