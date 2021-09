Lokallagsleiar i Ropstads heimkommune: Vi bør tenkje på ein leiardiskusjon

innenriks

– Eg meiner òg at vi no har komme til ein stad kor vi bør byrje å tenkje på ein diskusjon rundt leiarspørsmålet i partiet, men eg har sjølv inga klar meining rundt kva eg tenkjer om det førebels, seier lokallagsleiar Wenche Rundsag Høgetveit i Evje- og Hornes kommune til NRK.

Det er kommunen der Ropstad har vakse opp.

Høgetveit er skuffa over Krf-leiaren.

– Eg er skuffa over at han ikkje var open nok til å ta alt med i første runde. Eg kjenner meg ganske sikker på at han kjende til dette den gongen òg. Ein får jo eit klart inntrykk av at han har ønskt å skaffe seg ein økonomisk fordel, seier Høgetveit.

Til Fædrelandsvennen seier KrF-veteran og landsstyremedlem Torhild Bransdal at ho trur debatten kjem, men vil ikkje seie om ho sjølv meiner at saka bør få konsekvensar for Ropstads leiarverv.

– Det vil eg ikkje svare på i dag, det må vi i så tilfelle diskutere og ha prosessar på. Det ser ut som saka blir avslørt bit for bit, no er det viktig å skaffe eit heilskapsbilete, seier Bransdal.

Ho er òg veldig skuffa over saka.

– Dette vitnar om enormt dårleg dømmekraft, rett og slett. Det kan stå fram som kynisk skatteplanlegging.

