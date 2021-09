Politiet vil ikkje på eige initiativ etterforske Ropstad

innenriks

Det får Aftenposten opplyst frå politiinspektør Ole Rasmus Knudsen.

– Dersom Skatteetaten finn at det finst straffbare forhold knytt til ei skattesak, vil dei normalt melde saka til politiet og levere inn relevant dokumentasjon. Oslo politidistrikt vil då på vanleg måte vurdere om det skal setjast i verk etterforsking, seier Knudsen.

Politiinspektøren stadfestar samtidig at Oslo politidistrikt 9. september fekk ei melding av Ropstad frå ein privatperson for å ha late vere å gi korrekt informasjon. Den saka vart lagd bort ei veke seinare fordi politiet fann at det ikkje fanst rimeleg grunn til å undersøkje om det fanst straffbart forhold, opplyser Knudsen.