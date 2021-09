Ropstad: Eg skjønner at eg har skuffa mange

innenriks

Ropstad heldt ein pressekonferanse fredag, same dag som Aftenposten skreiv at han innrømmer å ha teke aktive grep for å sleppe skatt på pendlarbustaden i Oslo.

Det dreier seg ifølgje avisa om 175.000 kroner, og Ropstad er i dialog med Skatteetaten om å betale det han skuldar.

Beklagar

– I 2020 avtalte eg med foreldra mine at eg skulle dekkje faste utgifter til huset heime fordi det òg gjorde at pendlarleilegheita mi hamna inn under det regelverket som gjorde at ho ikkje var skattepliktig. Det var ein feil av meg, og det vil eg beklage, sa Ropstad innleiingsvis.

Overfor NTB utdjupar han at han rapporterte at han kom til å ha utgifter fordi planen var å betale delar av dei faste utgiftene i huset til foreldra på Sørlandet – og at statsrådsbustaden dermed ikkje ville bli skattepliktig.

– Men då tolkinga og oppfatninga hos Statsministerens kontor var at faste utgifter ikkje spelte inn, så valde eg å likevel ikkje gjere det. Det var ei veldig dårleg vurdering, og det skulle eg ikkje ha gjort, seier han.

Vil halde fram

Ropstad ønskjer å halde fram både som partileiar og som statsråd den siste tida før regjeringsskifte.

– Eg er veldig motivert for å leie partiet, for å løfte det og for å sikre at KrF framleis skal spele ei viktig rolle i norsk politikk. Men eg skjønner at eg har skuffa mange i dag, og eg kan heller ikkje krevje at dei har tillit til meg, seier han.

Ropstad svarer slik på spørsmål om han har tillit frå statsminister Erna Solberg (H):

– Eg har diskutert dette med statsministeren, og ho får svare på det spørsmålet. Men eg er veldig motivert for å gjere jobben.

Erna Solberg måtte også svare på ei lang rekkje spørsmål frå pressa om denne saka. På direkte spørsmål om Solberg har tillit til Ropstad som statsråd, svarte ho slik:

– Eg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd og at det gjekk i gløymeboka då han trudde det ikkje betydde noko. Vi må vere forsiktige med slike ting.