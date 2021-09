innenriks

Bane Nor opplyste like etter klokka 5.30 at dei jobba med å rette feilen, men visste ikkje då kor lang tid det ville ta.

Klokka 6.12 var feilen retta, men passasjerar må framleis rekne med forseinkingar i togtrafikken.

Signalfeilen rammar Vys regiontog mellom Oslo og Bergen, Flytoget og Go-Aheads regiontog mellom Oslo og Stavanger. Også lokaltogtrafikken på Drammenbanen og Askerbanen er ramma.

(©NPK)