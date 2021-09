Solberg: – Uheldig at Ropstad ikkje har retta opplysningane

innenriks

Solberg legg til at ho oppfattar at Ropstad er oppriktig lei seg over det som skjedde.

– Eg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd og at det gjekk i gløymeboka då han trudde det ikkje betydde noko. Vi må vere forsiktige med slike ting, seier Erna på spørsmål om ho har tillit til Ropstad.

Aftenposten skreiv fredag at Ropstad innrømmer å ha teke aktive grep for å sleppe skatt på pendlarbustaden i Oslo.

Solberg gjorde greie for at SMK og Stortinget hadde ulik oppfatning av om det var skattepliktig, og at det først hadde vorte klarleik i spørsmålet etter dialog med skattestyresmaktene.

Ho minte òg om at skattestyresmaktene no skal gå gjennom saka og gjere sitt vedtak.