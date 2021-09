Støre håpar på helgefri

innenriks

MDG-leiar Une Bastholm var siste partileiar til å ha samtale med Støre om den vidare regjeringsprosessen. Fredag møttest dei to til ein skogstur og ein politisk samtale.

Bastholm viktigaste bodskapar til Støre var at barn og unge treng at vi handlar for klima no.

– Mange er klare for klimahandling. Det er noko Jonas bør følgje opp i regjeringsprosjektet, sa ho til frammøtte pressefolk.

Lovar å lytte

Støre valde ein tur i marka fordi dette er noko både han og Bastholm er glad i. Han baud på eple som niste på turen. Bastholm repliserte at det var godt med eit møte i frisk luft.

– Det blir bra med luft rundt øyra når ein skal ha nye idear og tenkje visjonært dei neste fire åra, sa ho.

Arbeidarpartiet er ikkje avhengig av MDGs støtte for å få fleirtal i Stortinget, viss Støre får ønskt oppfylt om eit samarbeid med Senterpartiet og SV. Men han understreka at han likevel synest det er viktig å lytte til MDG og Raudt, sjølv om dei er uaktuelle for regjeringssamarbeid.

– Det er alltid behov for og viktig å snakke. Ta andre parti på alvor og respekt, det har eg tenkt å gjere, sa han.

Møtefri

Tidlegare denne veka har Støre hatt lengre møte med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken. Han har òg hatt samtale med Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Korleis prosessen går vidare herfrå, har Støre ikkje svart på. Men han understreka at det er viktig å ta seg tid, og han antyda at det truleg ikkje blir fleire møte i helga, slik at folk får tid til å kvile ut.

– Eg tenkjer at vi prøve å få ei helg som er litt fri, sa han.

