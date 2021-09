Støre har mange moglegheiter for å danne regjering

innenriks

Gjennom valkampen og så lenge det har verka svært truleg at venstresida skulle få fleirtal i valet, har det vore snakka om to regjeringsmoglegheiter: den gamle raudgrøne trioen av Arbeidarpartiet, Senterpartiet, og SV, eller ein ny konstellasjon med berre Ap og Sp. Ap-leiar Jonas Gahr Støre har likevel snakka med alle dei fire kollegaene sine på venstresida etter valet.

Ap, Sp og SV er Jonas Gahr Støres føretrekte alternativ, og det mannen som truleg blir Noregs neste statsminister, akkurat no jobbar for. Det blir ei fleirtalsregjering med 89 av 169 mandat, eit klarare fleirtal enn Jens Stoltenberg hadde for same konstellasjon i dei to periodane sine mellom 2005 og 2013.

Ap og Sp er Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedums føretrekte alternativ. Dei kom nær fleirtal på nokre enkeltmålingar i vinter, men ville med valresultatet vorte ei uvanleg sterk mindretalsregjering, med 76 av 169 mandat. Den ville kunna søkje støtte hos Høgre, Frp, SV, eller ein kombinasjon av dei fire mindre partia. Det er mindre klart om slik støtte ville komme i form av ein samarbeidsavtale eller frå sak til sak.

Oslo- og Bergensmodellar

I begge Noregs største byar sit i dag Arbeidarpartiet i byråd utan Senterpartiet. I Oslo er det Ap, MDG og SV som sit i byråd, med Raudt som støtteparti. MDG føretrekkjer eit samarbeid med Ap og SV, og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes har signalisert at partiet hans gjerne vil ha ein samarbeidsavtale med Støre, sjølv om dei ikkje vil i regjering. Problemet med dette alternativet er at sjølv om Raudt blir teke med, har dei fire partia til saman 72 av 169 mandat i Stortinget – langt unna eit fleirtal.

I Bergen leier Aps Roger Valhammer eit sentrumsorientert byråd beståande av Ap, MDG, Venstre og KrF, med støtte frå SV og Raudt. Støre har tidlegare halde døra på gløtt for eit samarbeid med dei to sentrumspartia frå Erna Solbergs regjering, men det er vanskelegare å sjå for seg at det ville fått fleirtal frå SV og Raudt på nasjonalt nivå. Uansett manglar òg denne regjeringa mandat: Sjølv med SVs og Raudts mandat i biletet, kjem ein berre til 83.

Ap-mindretal usannsynleg

Eit siste alternativ på venstresida er at Arbeidarpartiet dannar ei mindretalsregjering åleine. Dette er det lange tradisjonar for i Noreg: I etterkrigstida har Ap styrt i mindretal i nesten eit kvart hundreår til saman. Dette er òg eit alternativ som har vore diskuterte, internt i partiet.

Likevel er maktforholda i norsk politikk endra sidan sist Ap regjerte åleine, i 2001. Då Jens Stoltenberg leidde ei Ap-mindretalsregjering i 2000-2001, hadde partiet nær 40 prosent av stortingsmandata og hadde moglegheit for å søkje støtte hos berre eitt enkelt parti. Stortinget som veljarane gav partileiarane å jobbe med måndag, er det mest fragmenterte etter 2. verdskrig. Det inneheld ingen moglegheiter for at berre to parti kan danne fleirtal saman.

Solvik-Olsen lufta Høgre-Sp-Frp

Ap sjølv har berre 28,4 prosent av mandata på Stortinget. Det vil vere eit parlamentarisk grunnlag som er svakare enn alle regjeringar i etterkrigstida, bortsett frå Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering i 1997–2000.

Dei fire borgarlege partia mista til saman 20 mandat på Stortinget og er no definitivt i mindretal. Nokon ser moglegheiter likevel. Fleire Frp-politikarar, blant dei tidlegare samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, peika i dagane etter valet på at Høgre, Senterpartiet og Framstegspartiet til saman har 85 mandat og kan danne eit fleirtal. Dette er likevel neppe aktuelt for Sp, som har brukt store delar av valkampen på offensiven mot nettopp Høgre og Frp.

