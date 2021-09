Bollestad overtok for Ropstad utan seremoni

innenriks

Regjeringa møttest måndag klokka 11 til ekstraordinært statsråd for å leggje fram Ropstads avskjedssøknad.

I ein kort, offisiell melding frå statsråd kunngjorde regjeringa dette:

«Statsråd Kjell Ingolf Ropstad gis avskjed i nåde. Statsråd Olaug Vervik Bollestad overtar styret av Barne- og familiedepartementet, i tillegg til ansvaret hun i dag har for Landbruks- og matdepartementet.»

Melby var avløysar

Det var kunnskapsminister Guri Melby (V) som la fram avskjedssøknaden for kong Harald. Ho er avløysande statsminister for Erna Solberg (H), som i helga reiste til New York for å delta på FNs hovudforsamling som startar måndag.

Ropstad kom til Slottet i 11-tida for å delta på sin siste statsråd. Møtet var over etter få minutt, og regjeringsmedlemmene kunne så forlate slottsplassen i dei svarte statsrådsbilane sine.

Ingen seremoni

Vanlegvis blir ein ny statsråd presentert til pressa og frammøtte på slottsplassen etter statsråd, og det er gjerne ein seanse med nøkkeloverrekking og taler i departementet etterpå. Men dette statsrådsbytet vart gjennomført utan desse seremoniane.

Ropstad kunngjorde laurdag ettermiddag at han trekkjer seg som både barne- og familieminister og KrF-leiar etter avsløringa om at han hadde gått aktivt inn for å betale mindre skatt i samband med pendlarbustaden i Oslo.

Ropstad vil sitje som leiar i KrF fram til fredag når han vil fråtre vervet i samband med eit landsstyremøte. Frå same tidspunkt vil nestleiar Olaug Bollestad tre inn som fungerande partileiar.

