Kraftig fall på Oslo Børs – hovudindeksen ned 2,35 prosent

innenriks

Hovudindeksen enda på 1.114,32 poeng – ned 2,35 prosent.

Årsaka til fallet er at det kinesiske selskapet China Evergrande, som er eitt av selskapa med høgast gjeld i verda, er nær konkurs, skriv NRK.

Det er òg uro for situasjonen i USA, med frykt for inflasjon, stadig verre koronasmitte og moglegheiter for at sentralbanken byrjar å trappe ned på krisetiltaka.

I Noreg har nedgangen i Asia betydd at selskapa Hydro, Equinor og Yara òg har opplevd eit fall. Dei enda måndag ned høvesvis 4,17, 0,95 og 1,26 prosent.

DNB og Aker enda òg ned første dagen i veka, høvesvis 2,07 og 2,09 prosent.

Prisen på nordsjøolje fall 1,9 prosent til 74,16 dollar fatet.

Londons FTSE 100-indeks enda dagen ned 1 prosent, Frankfurts DAX 30 fall 2,44 prosent, medan Paris' CAC 40 var klokka 16.35 ned 2 prosent.

(©NPK)