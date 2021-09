Kraftig fall på Oslo Børs – hovudindeksen ned 2,5 prosent

innenriks

Hovudindeksen fall umiddelbart etter at børsen opna for handel måndag formiddag. Den negative utviklinga forsterka seg, og etter handel i vel tre timar var indeksen ned rundt 2,5 prosent. På det meste måndag formiddag var fallet på 2,75 prosent.

Prisen på nordsjøolje fall rundt 2,3 prosent til rundt 73,8 dollar fatet.

Utviklinga kan sjåast i samanheng med eit relativt kraftig fall på Hongkong-børsen måndag. Hang Seng-indeksen var ned 4 prosent i tidleg handel på grunn av frykt for at den kinesiske eigedomsgiganten China Evergrande skal kollapse.

Også dei viktigaste børsane i Europa opna markant ned måndag etter eit kraftig børsfall i Asia.

Londons FTSE 100-indeks var ned 1 prosent, Frankfurts DAX 30 fall 1,9 prosent, medan Paris' CAC 40 opna 1,7 prosent ned. Også her vart den negative utviklinga forsterka utover formiddagen.

Det er òg uro for situasjonen i USA, med frykt for inflasjon, stadig verre koronasmitte og moglegheiter for at sentralbanken byrjar å trappe ned på krisetiltaka.

