Lærarar tek lengst pappaperm

Det viser SSB-undersøkingar for 2017. Elles er det små yrkesvariasjonar i lengda på foreldrepermisjonen: Medan fedrar i leiaryrke i gjennomsnitt tok 53 dagar med foreldrepengar, tok fedrar i akademiske yrke ut 60.

Ved å studere dei ulike yrkesgruppene endå nærare fann ein at lektorar og lærarar i høgare utdanning i gjennomsnitt hadde 68 dagar med foreldrepengar. Det er 20 prosent lengre enn gjennomsnittet, som var 56 dagar. Lærarar i grunn- og førskule tok i gjennomsnitt ut 61 dagar, medan administrasjonsrådgivarar tok 62.

Reinhaldsarbeidarar droppar pappaperm

Det er likevel verd å merke seg at tala gjeld talet på dagar der ein far fekk foreldrepengar i det heile – det er det ikkje alle som gjer. Når ein ser på delen fedrar som ikkje tek ut foreldrepengar, er det store forskjellar mellom yrkesgrupper. Medan 90 prosent av fedrane i akademiske yrke fekk foreldrepengar, var det berre halvparten av fedrane i reinhaldsyrke som gjorde det same.

Rettane til foreldrepengar er knytt til krav om inntekt i forkant av foreldrepengeperioden, og variasjonar avheng av tilknytinga til arbeidsmarknaden. Mange fedrar mistar retten til uttak av foreldrepengar når mødrer, utan rett på foreldrepengar, får eingongsstønad frå Nav.

Fedrekvoten styrer varigheita

SSB har sett på åra 2009–2017. I denne tidsperioden har det vore fleire endringar av regelverket for foreldrepengar, blant dei talet på dagar med fedrekvote. Ifølgje SSB endrar den gjennomsnittlege uttaksperioden for fedrar og mødrer, og fordelinga mellom dei, seg i takt med endringane i regelverket.

I første halvdel av 2009 gjaldt regelverket med 30 dagars fedrekvote. Då tok fedrar i gjennomsnitt ut 37 dagar med foreldrepengar. Tre reformer med auke av fedrekvote seinare, var gjennomsnittet auka til 72 dagar i 2013. Samtidig gjekk talet på dagar mødrene tok ut, ned.

SSB peikar òg på at tredelinga av foreldrekvoten, som vart innført i juli 2014, vart følgd av ein reduksjon i det gjennomsnittlege uttaket til fedrane av dagar. Kvoten for mødrer og fedrar vart korta ned til 50 dagar, og gjennomsnittet til fedrane gjekk ned til 56 dagar. Dermed var fordelinga tilbake rundt 2009-nivå.

Jurist-mødrer tek kortast permisjon

Blant kvinner er det òg leiarar som i gjennomsnitt tek færrast tal på dagar med foreldrepengar, med 200 – under gjennomsnittet på 204. For mødrer i akademiske yrke er snitta 201 dagar. Mødrene som tek ut flest foreldredagar, 214, arbeider som prosess- og maskinoperatørar, transportarbeidarar og liknande.

Mødrer i juridiske yrke tek i gjennomsnitt ut 191 dagar med foreldrepengar, færrast av yrkesgruppene.

