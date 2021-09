Lysbakken: Vi er glade for invitasjonen frå Støre

innenriks

– Dei politiske prioriteringane våre kjenner de godt til, Vedum ringde meg etter møtet deira i stortingsgruppa, og eg set pris på det. Vi har eit fleirtal vi må forvalte, seier Lysbakken.

Samtidig seier han at det er for tidleg å seie kor sonderingane vil ende.

– Den einaste måten vi kan finne ut det på, er å diskutere og sjå kor langt vi kjem, seier han.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kunngjorde etter eit møte i stortingsgruppa måndag ettermiddag at partiet er ope for sonderingar om det er grunnlag for regjeringsforhandlingar med Ap og SV.

Like etter kunngjeringa til Senterpartiet, kunne Ap-leiar Jonas Gahr Støre melde at han hadde invitert begge partia til regjeringssonderingar.

Forhandlingane startar torsdag 23. september.

– Målet mitt er å starte denne veka, torsdag håpar eg vi kan komme saman på Hurdalsjøen Hotell, uttalte Støre.

Både SV og Ap har tidlegare vore klare på at dei ønskjer ei raudgrøn regjering med alle desse tre partia.

Sp har tidlegare stått hardt på at dei ønskte ei regjering med berre Ap og Sp. Men sjølv om Vedum i lang tid har stått fast på at han ønskjer ei Ap/Sp-regjering, har han heller aldri lukka døra fullstendig for ei regjering der også SV er med.