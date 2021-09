MDG-leiaren trur oljefokus i valkampen kan ha straffa partiet

innenriks

– Det er klart at når vi har hatt ein valkamp der vi har snakka veldig mykje om olje, så har vi snakka litt lite om andre ting som vi òg gjekk til val på. Det er ein av tinga vi vil sjå på no, seier Bastholm til NRK.

MDG fekk 3,9 prosent oppslutning i stortingsvalet og enda under sperregrensa, og partiet får ikkje fleire enn tre stortingsrepresentantar dei neste fire åra, som er langt færre enn det meiningsmålingane før valet viste.

Sidan oljeinntekter er så viktig for nordmenn, kan det ha skapt problem for partiet når klimakrise og oljepolitikk vart viktig i valkampen, meiner MDG-leiaren.

– Då har vi jo ein kamp om røyndomsskildringa, som kanskje er vanskelegare å ta stilling til for mange, enn om gata skal brukast til buss og sykkelvegar i staden for parkeringsplassar i ein by, seier ho.

