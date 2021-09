Mann i 20-åra dømd til ti år og seks månaders fengsel for overgrep mot barn

innenriks

Mannen vart i april i år dømd til tolv års fengsel i Buskerud tingrett for ei rekkje overgrep mot barn, mellom anna valdtekt av tre jenter under 14 år.

I tillegg vart mannen dømd for tre tilfelle av valdtekt av jenter under 16 år, og seksuelt krenkjande åtferd mot åtte barn under 16 år.

Mannen tilstod dei fleste forholda han var tiltalt for, men anka straffutmålinga fordi han meinte at han hadde fått for lite strafferabatt for tilståinga og samarbeidd med politiet.

Borgarting lagmannsrett meiner at overgrepa samla sett kvalifiserer til fengsel i 12–13 år. Fleirtalet i lagmannsretten kom fram til at strafferabatten skulle liggje på rundt 15 prosent for å ha tilstått forholda. Dei sette derfor dommen til ti år og seks månader for overgrepa.

(©NPK)