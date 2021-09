Melby erstattar Erna Solberg når Ropstads avskjed blir lagd fram for Kongen

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) reiste i helga til New York for å delta på FNs hovudforsamling som startar måndag.

Av den grunn er det Guri Melby som er avløysande statsminister og skal derfor leggje fram Ropstads avskjedssøknad for kong Harald når det ekstraordinære statsrådet blir halde same dag.

Barne- og familieministeren, og KrF-leiaren, offentleggjorde laurdag ettermiddag at han trekkjer seg frå begge rollene etter avsløringa om at han hadde gått aktivt inn for å betale mindre skatt i samband med pendlarbustaden i Oslo.

Kort etter Ropstads møte med media, sa statsminister Erna Solberg at Ropstads avskjedssøknad som statsråd vil bli behandla i eit ekstraordinært statsråd på slottet måndag.

Søndag kveld la kongehuset ut informasjon om statsrådet som vil finne stad klokka 11 om formiddagen.

Ropstad vil sitje som leiar i KrF fram til fredag når han vil fråtre vervet i samband med eit landsstyremøte. Frå same tidspunkt vil nestleiar Olaug Bollestad tre inn som fungerande partileiar.

