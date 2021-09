Norsk sportskjede blir saksøkt av Timberland for skoplagiat

innenriks

Timberland-sko vart for alvor populært på 1990-talet og det er særleg modellen «Yellow Boot» skoprodusenten er kjend for.

Ifølgje Timberland sel Sport Outlet kopiar av minst fem av skoprodukta til Timberland. Pressekontakt Leslie Grundy, seier til Dagens Næringsliv at det er viktig for Timberland å verne åndsverka sine.

– Immaterielle rettar er den mest verdifulle eigedelen vår, og av omsyn til forbrukarane våre, forretningspartnarane våre og merkevara vår, tek vi vernet av dei veldig alvorleg, skriv Grundy i ein e-post til avisa.

Medeigar og konsernsjef i Sport Outlet, Tor Andre Skeie, stiller seg uforståande til skuldingane.

– Dette er sko vi har kjøpt frå mellom anna to danske leverandørar, så det er veldig rart at dei går etter oss. Fleire av skoa har òg vorte selde av andre store sportskjeder. Dei bruker rettsvesenet for å mellombels gjere konkurrerande skomodellar utilgjengeleg for forbrukaren, seier han.

Timberland er eigd av amerikanske VF Corporation. Selskapet er børsnotert og har ein marknadsverdi på nær 250 milliardar kroner.

Saka skal opp til behandling i Hordaland tingrett i Bergen på nyåret.

