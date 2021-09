Ny DNA-rapport i Tengs-saka manglar viktig kvalitetssikring

innenriks

Mannen i 50-åra vart arrestert 1. september for drapet på Birgitte Tengs etter at eit institutt i Austerrike hadde gjort funn som koplar DNA-et til mannen til åstaden.

TV 2 skriv at rapporten frå instituttet førebels ikkje har vore til behandling hos Den rettsmedisinske kommisjonen (DRK), som har som oppgåve å kvalitetssikre erklæringar og utsegner som blir gitt av sakkunnige i straffesaker.

– Ei årsak til at vi ikkje har fått han, kan vere at det er utanlandske sakkunnige som har skrive rapporten, og at dei ikkje er pålagde å sende han inn til oss. Når det blir brukt norske sakkunnige, er det vanleg at rapporten blir send til oss i kommisjonen samtidig som politiet får han, seier Hans Geir Eiken, leiar av genetisk gruppe i DRK.

Han vil ikkje seie noko meir om saka, anna enn å seie at det er sannsynleg at dei får rapporten til kontroll. Det må likevel skje etter initiativ frå rettsaktørane i Noreg.

Politiet ønskjer ikkje å kommentere opplysningane.

