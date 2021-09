Raudgrøne valvinnarar varslar fjerning av HRS-støtta

innenriks

– Eg er glad for at dei raudgrøne partia har vore tydelege på at støtta til HRS skal bort. I tillegg veit vi at Venstre, Raudt og MDG er imot støtta. Det er ikkje lenger fleirtal for støtte til HRS i Stortinget, skriv justispolitisk talsperson Lene Vågslid (Ap) til Medier24.

Førre gong dei raudgrøne sat ved makta, i 2005-2013, vart HRS-støtta på eit tidspunkt halvert, men aldri fjerna. No kan ho altså vere på veg ut.

– Alle dei tre partia som no dannar fleirtal, har gått inn for å kutte støtta til HRS. No er det på høg tid at vi får det til. Vi skal ikkje støtte hets av minoritetar, skriv nestleiaren i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

Senterpartiets mediepolitiske talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen, seier ho ikkje vil forskotere eit kutt, men:

– Vi er ikkje særleg begeistra for at regjeringa har finansiert HRS. Dei blir stadig tekne i faktafeil og opererer ikkje på eit journalistisk og etisk nivå som ein burde forvente av alle som får statsstøtte.

