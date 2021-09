Sju – åtte ran og ransforsøk i Oslo i helga

innenriks

Vest i Oslo vart ungdommar trua med øks søndag ettermiddag.

Politiet fekk klokka 17.06 melding om at ein person sprang etter ein annan med øks ved Makrellbekken på grensa mellom bydelane Vestre Aker og Ullern. Politiet rykte ut og tok kontroll på fem mindreårige personar då dei kom til staden. Det vart òg funne ei øks.

Ved 22-tida søndag kveld seier operasjonsleiar Christian Krohn Engeseth til NTB at det er uavklart om det var eit ransforsøk eller om det var ein konflikt mellom to partar.

Dei fem mindreårige som politiet tok kontroll på etter hendinga, er varetekne av foreldre eller føresette. Barnevernet er òg kopla på, ifølgje operasjonsleiaren. T-banen vart stansa i samband med hendinga.

Same gjerningspersonar i fleire saker

– Vi har hatt sju eller åtte ran eller forsøk på ran sidan fredag ettermiddag, seier krimleiar Anders Johnsrud i Oslo politidistrikt til NRK Kveldsnytt søndag.

Han seier dei same gjerningspersonane går igjen i fleire saker.

– Vi ser fleire av rana i samanheng og trur nokre av gjerningspersonane går igjen her. Det er unge vaksne, både dei som blir rana og dei som står på den andre sida som gjerningspersonar.

– Denne helga har nesten alle rana vore i tilknyting til vestgåande T-banelinjer, eller der ungdom samlast på vestsida av byen, fortel krimleiaren.

Korsvoll, Borgen og Bekkestua

Fredag kveld fekk politiet den første ransmeldinga frå Korsvoll.

– Vi fekk melding frå staden klokka 21.08. Ein ung person hadde vorte rana, av det som vart beskrive som maskerte personar. Personen skal òg ha vorte sparka og dytta – og frårana personlege gjenstandar, seier operasjonsleiar Gjermund Stokkli i Oslo-politiet, til Nordre Aker Budstikke.

Ved Borgen T-banestasjon ved Vestre Gravlund er ni personar mistenkte for å ha delteke i ran av ein person like etter 23.30 laurdag kveld. Kort etter opplyste politiet at dei hadde teke kontroll på ni personar øvst i Skøyenveien. Til Aftenposten seier politiet at dei ni er mindreårige.

– Dei er mistenkte i saka, men er ikkje arresterte. Alle er mellom 15 og 17 år, opplyste operasjonsleiar Krohn Engeseth.

Ein av ungdommane hadde ein softgun, men vart likevel ikkje arresterte. Politiet opplyste at dei såg dette rana i samanheng med eit ran tidlegare laurdag kveld på Bekkestua T-banestasjon i Bærum.

Kan ikkje arrestere mindreårige

Politiet seier dei ser svært alvorleg på rana. I sakene der gjerningspersonane er mindreårige kan ikkje politiet halde på dei, men barnevernet blir kopla inn.

Ranarane går særleg etter dyre jakker, klokker eller mobiltelefonar, ifølgje politiet.

– Dei som blir rana er ofte i mindretal, og dei står overfor ein liten gjeng. Det blir òg utøvd vald, slag og spark, det er òg truslar, som går på at ein veit kvar offera går på skule, og slik kan komme for å ta dei seinare, seier krimleiaren.

Krimleiar Johnsrud seier det ikkje har vore nokon hendingar i helga der det er brukt kniv eller utøvd alvorleg vald.

(©NPK)