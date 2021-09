innenriks

Ap-leiar Jonas Gahr Støre har sagt at han håpar formelle regjeringsforhandlingar kan komme i gang mot slutten av denne veka.

NTB får opplyst at Arbeidarpartiet no har booka stad for desse forhandlingane. Det er ikkje kjent kva stad partiet har booka.

Det store spørsmålet i prosessen er framleis om Sp vil seie ja til å gå i regjeringsforhandlingar der også SV deltek.

