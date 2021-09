To Nav-tilsette knivstukne på brukarmøte – politiet ransakar adresse

innenriks

Politiet fekk melding om knivstikkinga på Nav Årstad klokka 10.02 og var på staden etter fire minutt. Den mistenkte gjerningspersonen – ein mann i 30-åra – vart arrestert seks minutt etter at politiet fekk meldinga, opplyste politiinspektør Morten Ørn på ei pressebrifing måndag ettermiddag.

Dei to personane som vart knivstukne, vart køyrde til Haukeland universitetssjukehus. Skadeomfanget er ukjent.

– Haukeland sjukehus jobbar med å etablere kontakt med pårørande. Kriseteamet i kommunen er varsla. Dette er ei tragisk og dramatisk sak som påverkar mange, seier Ørn.

Dei skadde er begge tilsette ved det aktuelle Nav-kontoret.

Ransakar adresse

– To tilsette er skadde i ein avtalt samtale med ein brukar. Det blir jobba med å kontakte pårørande. Vi jobbar òg med å informere andre tilsette ved Nav Årstad, seier direktør Jostein Hestnes i Bergen kommunes etat for sosiale tenester til Bergens Tidende.

Klokka 11.15 vart ein tildekt person ført ut av bygget og inn i ein politibil. Overfor BT stadfestar politiet at dette var den mistenkte gjerningspersonen. Overfor Bergensavisen seier politiet at arrestasjonen var udramatisk.

I 13-tida ransaka politiet ei adresse som den arresterte er registrert på, fortel BT.

Innleiande fase for etterforskinga

Ørn sa på pressekonferansen at bygget vart klarert av politiet straks etter arrestasjonen.

– Målet var å lokalisere eventuelt fleire gjerningspersonar, i tillegg var det om å gjere å prøve og lokalisere eventuelt fleire skadde, seier Ørn.

Han seier at etterforskinga er i ein innleiande fase, og at politiet derfor ikkje kan kommentere så mykje på noverande tidspunkt.

Blir avhøyrt truleg måndag

Innsatsleiar Synnøve Malkenes i Vest politidistrikt seier til NRK at knivstikkinga skjedde i andre eller tredje etasje av Nav-bygget.

– Det skal ha vore mange vitne til hendinga, seier Malkenes til NRK.

Den mistenkte gjerningsmannen har vore i samtalar med politiet og skal truleg avhøyrast måndag, fortel innsatsleiaren.

– Vi veit ikkje om dette var eit angrep retta mot spesifikke personar, eller om det var tilfeldig. Vi veit at det var andre tilsette til stades, og vi har kontroll på alle som var inne i bygget på tidspunktet dette skjedde. Dei er samla og blir tekne hand om av helsepersonell på staden.

Stor aksjon

Direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Vestland seier til BT at dei jobbar med å få oversikt over situasjonen, at politiet styrer saka, men at Nav har sett beredskapsplan.

– Dette verkar som ei alvorleg hending. Vi har mange ressursar i gang, både med det operative, kriminalteknisk og etterforsking, sa politiadvokat Arne Fjellstad ved Felles straffesaksinntak til BA.

Malkenes seier til NRK at den mistenkte gjerningsmannen ikkje er skadd.

Måndag formiddag var det eit stort oppbod av nødetatar utanfor Nav-kontoret. Ifølgje BA har det vore minst 15 ambulansar, politibilar og brannbilar på staden.

(©NPK)