Uvanleg mange småbarn vil truleg få luftvegsinfeksjonar framover

– Vi er førebudde på at det kan bli stor pågang av pasientar med ulike luftvegsvirus, seier overlege Per Kristian Knudsen ved Oslo universitetssjukehus til NRK.

Det same gjeld ved Akershus universitetssjukehus, stadfestar direktør ved barne- og ungdomsklinikken Kirsten Haugland.

Folkehelseinstituttet ventar at fleire barn enn vanleg kjem til å bli sjuke av luftvegsinfeksjonar som ikkje kjem av korona, i haust og vinter. Det strenge smittevernregimet har ført til at dei aller minste i mindre grad enn vanleg har vorte eksponert for vanlege virus og har knapt vore borti sjølv vanlege forkjølingsvirus.

Blir neppe sjukare

– I ein del land har det vore ganske store utbrot no med RS-virus, som kan gi alvorleg luftvegssjukdom hos dei minste barna, seier lege Trine Hessevik Paulsen i FHI.

Ho seier at det samtidig er viktig at småbarn treffer nokre av desse virusa, slik at dei byrjar å få eit vern mot dei ulike luftvegssjukdommane. Sjølv om fleire barn venteleg blir sjuke, er det ikkje grunn til å frykte at dei blir sjukare enn normalt ved luftvegsinfeksjon, ifølgje Paulsen.

Kan bli utsetjingar

Folkehelseinstituttet trur òg at vi er meir utsette for influensa denne sesongen.

– Norske sjukehus førebur seg kvart år på at det kan bli tøft i januar og februar, men det kan bli tøft denne hausten òg, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

– Alle pasientar ved norske sjukehus blir tekne godt vare på, men det kan bli eit spørsmål om andre ting må utsetjast for å få denne kabalen til å gå opp, seier han.

