Virke ventar rekyl etter rekordvekst i varehandelen

– Norske hushald har aldri brukt meir pengar på varer enn vi gjorde i 2020. Samtidig har vi heller aldri hatt meir pengar på bok enn vi har no i 2021, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, som er handels- og hovudorganisasjonen til tenestenæringa, til NTB.

Når samfunnet no omsider blir gjenopna etter koronapandemiens nokså lammande effekt, ventar organisasjonen at hushalda i større grad vil bruke midlane sine til tenesteforbruk, og at veksten i varehandelen kjem til å minke. Spareraten – som har vore svært høg under pandemien – vil falle til rundt 2019-nivå neste år, anslår Virke i konjunkturrapporten som vart lagt fram måndag.

Hushalda har milliardar på bok. Mykje av det skal takast ut i forbruk, sjølv om høge straumprisar vil ta noko av kjøpekrafta.

Renta bekymrar ikkje

At hushalda er svært likvide, bidreg til at Virke er mindre bekymra for høge straumprisar og kommande renteaukar enn organisasjonen ville vore i ein normalsituasjon.

– Overordna ser vi for oss at nokre koronaeffektar blir med oss vidare, men vi er på veg tilbake mot ein meir normal situasjon. Det vil bli meir tenesteforbruk, daglegvare skal ned etter ein rekordvekst, og vi vil igjen bruke pengar på klede og sko, seier sjeføkonom Lars Haartveit i Virke.

Noregs Bank har varsla at styringsrenta skal opp på møtet i rentekomiteen onsdag denne veka, og at ho kjem til å bli sett opp fleire gonger før 2022 er omme. Det er ei oppfatning blant økonomar NTB har snakka med, at vi har ei styringsrente på opp mot 1,5 prosent ved inngangen til 2023. Det tilseier ei bustadlånsrente på over 3 prosent.

Fryktar netthandel i utlandet

Virke melder om at heile landet har fått teke del i den kraftige forbruksveksten i fjor. Ein av tre kommunar hadde høgare vekst enn 15 prosent i detaljomsetning per innbyggjar.

Sjølv om organisasjonen sine eigne tal viser eit kraft fall i varekjøpet til hushalda i fjor, og at nivået framleis ligg rett over 0-streken, er Virke bekymra over at nordmenn la igjen over 20 milliardar kroner i utanlandske nettbutikkar i fjor.

– Det hastar med ein gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet og korleis vi fremjar miljøkrav i alle kanalar, seier Kristensen.

