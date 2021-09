19-åring tiltalt for drapsforsøk i Oslo

innenriks

Det var på kvelden den 13. februar i år at politiet fekk melding om at det hadde vorte avfyrt skot på Bjølsen i Oslo. Ein mann vart hardt skadd i hendinga. Ein 19 år gammal mann vart arrestert og er no tiltalt for drapsforsøk, skriv Avisa Oslo.

I tiltalen er det attgitt korleis fornærma vart treft av eitt skot frå ein pistol i overkroppen.

19-åringen vart arrestert natta etter skytinga på ei adresse på Torshov.

Advokaten til den tiltalte, Øyvind Bratlien, opplyser at klienten hans nektar straffskuld.

Mannen er i tillegg tiltalt for å ha hatt eit lada, ulovleg erverva skytevåpen på offentleg stad. Det er førebels ikkje sett nokon dato for rettssaka.

