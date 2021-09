innenriks

Bane Nor hadde tysdag problem med ein sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm. Problemet førte til innstillingar og omfattande forseinkingar i togtrafikken.

Problemet oppstod «i dag tidleg», ifølgje Bane Nor. Ved 13-tida vart det opplyst at feilen er retta, men at det framleis vil vere forseinkingar og innstillingar.

– Vi jobbar på spreng med å utbetre problemet. Toga går, men det er forseinkingar, dessverre, sa pressevakt Stine Strachan i Bane Nor til NTB før feilen var retta.

