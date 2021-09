innenriks

Troms politidistrikt melde først om hendinga klokka 13.50 tysdag på Twitter. Politiet fekk opplyst at den sju år gamle guten var vaken, og at han gav uttrykk for smerter då han vart frakta med ambulanse til legevakta på Finnsnes.

Barnet vart litt seinare floge til Universitetssjukehuset Nord-Noreg i Tromsø for vidare undersøkingar.

Politiet har avhøyrt føraren til bilen og teke beslag i førarkortet hans. Ulykka har skjedd i eit fotgjengarfelt, skriv politiet.

