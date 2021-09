Ikkje sikkert Tengs-siktet blir avhøyrt innan 1. oktober

innenriks

Det skal vere «sannsynlig,» men ikkje sikkert at nye avhøyr vil skje, skriv Stavanger Aftenblad.

Den 50 år gamle mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995, er varetektsfengsla fram til 1. oktober. Politiadvokat Fredrik Martin Soma seier til avisa at avgjerda om ein skal krevje fire nye veker med varetektsfengsling, vil bli teke i byrjinga av neste veke.

Mannen vart avhøyrd då han vart arrestert 1. september, og dessutan dagen etter. Han vart varetektsfengsla 3. september, men det har ikkje vore nye avhøyr etter dette. Bakgrunnen for varetektsfengslinga er at politiet meiner det er fare for bevisøydelegging.

Politiet får framleis tips i saka. Politiadvokaten fortel at dei får eit fåtal tips kvar dag, og gjennomfører vitneavhøyr fleire gonger i veka, skriv Haugesunds Avis.

