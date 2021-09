Konkurransetilsynet har gjennomført rassia i marknaden for flyttetenester

innenriks

– Konkurransetilsynet har grunn til å tru at det har gått føre seg utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktørar i marknaden for flyttetenester, og har derfor gjennomført ein ikkje varsla kontroll for å få stadfesta eller avkrefta mistanken om ulovleg samarbeid, seier etterforskingsdirektør Kari Bjørkhaug.

Bevissikringa er gjennomført på grunnlag av ei avgjerd frå Hordaland tingrett.

Konkurransetilsynet har teke beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått, opplyser tilsynet i ei pressemelding.

Dei ønskjer ikkje å gå konkret inn på den aktuelle saka eller marknaden.

