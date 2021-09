Nav-direktøren møtte dei tilsette: – Mange i Bergen kjenner utryggleik

innenriks

– Eg har stor forståing for at mange kjenner det tungt og utryggje etter ei slik forferdeleg hending som skjedde i går, sa Nav-direktøren då han møtte pressa utanfor Scandic City i Bergen tysdag ettermiddag.

Han hadde i løpet av dagen møtt rundt 200 tilsette, mellom anna ved Nav Årstad, der ein brukar angreip to tilsette med kniv måndag. Ei kvinne i slutten av 50-åra døydde av knivskadane ho vart påført, medan ei kvinne i midten av 30-åra er lettare skadd.

Ein mann i 30-åra er arrestert og sikta for drap og grov kroppsskade etter valdsangrepet.

– Det har vore eit sterkt møte. Det er utruleg tragisk å komme hit og møte dei som er særleg ramma av det som skjedde her i går. Samtidig må eg seie at eg er gripen av samhaldet og omsorga dei tilsette viser for kvarandre, sa Nav-direktøren.

Han poengterte at det går føre seg eit tett samarbeid mellom Navs regionale og lokale leiing, og dessutan kommunen, for å vareta dei tilsette, som mellom anna får tilbod om samtalar og krisepsykiatri.

– Slik situasjonen er no, dreier mykje seg om å forstå det som har skjedd – å begripe dette og omarbeide det på best mogleg vis. Det er ein god prosess, men det vil openbert ta tid å omarbeide det som har skjedd, sa han.

(©NPK)