Nytt universitetsbygg på Gaustad blir 5 milliardar dyrare enn planlagt

Stortinget vedtok i 2018 å bruke inntil 6,145 milliardar kroner på bygging av Livsvitenskapsbygget. Seinare analysar viste at kostnadsramma ikkje ville halde, mellom anna på grunn av krevjande grunnforhold med kvikkleire, skriv Aftenposten.

Det siste året har eksterne konsulentar gjort nye analysar av prosjektet. I slutten av august var rapporten klar. Den viser at dei forventa kostnadene har auka med nesten 5 milliardar kroner.

Bygget skal bli den største universitetsbygningen i landet og skal etter planen fyllast av fagmiljø innan helsefaga livsvitskap, kjemi og farmasi. Giganthuset er ein del av prosjektet Oslo Science City og er Universitetet i Oslos (UiO) største satsing nokosinne.

Henrik Asheim (H), avtroppande minister for forsking og høgare utdanning, forklarer den auka prisen slik:

– Hovudårsaka til det er så enkelt at det er vedteke at Oslo universitetssjukehus òg skal inn i Livsvitenskapsbygget og det må då utvidast for å få plass til dei òg.

Asheim seier regjeringa vil komme tilbake til endeleg kostnadsramme i statsbudsjettet som blir lagt fram 12. oktober.

Det nye Livsvitenskapsbygget vil no bli på totalt 97.000 kvadratmeter. Det er rundt 12.000 kvadratmeter meir enn det var lagt opp til då berre UiO skulle halde til i bygget.

