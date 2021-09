Over halvparten av norske avisabonnement er no heildigitale

innenriks

Det viser nye tal frå Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

– Norske mediehus held fram med å tiltrekkje nye abonnentar, og dei fleste av desse er digitale. At det heildigitale opplaget no utgjer over halvparten av totalopplaget, viser at norske aviser er i front både når det gjeld digital journalistikk og digital medieutvikling, seier Randi S. Øgrey, adm.dir. i MBL.

Tala viser at det er litt over 1,3 millionar heildigitale abonnement, noko som er over 70.000 fleire enn i andre halvår av 2020. Berre 6 prosent av opplaga er no berre på papir, medan 43 prosent av abonnementa er ei blanding av papir og digital.

VG+ veks mest

Det er særleg i lokalavisene at ei blanding av papir- og digitalabonnement framleis er vanleg – 60 prosent av abonnementa knytte til Landslaget for lokalaviser (LLA) er av denne typen.

Nasjonale nisjeaviser opplever den største opplagsveksten, med 2,9 prosent framgang. VG+ er mediet med størst framgang, på nesten 21.000 einingar. Økonomiavisene gjer det òg sterkt: Finansavisen aukar med 3.400 einingar og Dagens Næringsliv med 2.800.

Totalt veks opplaget med 0,5 prosent til 2,56 millionar einingar. Det er ein lågare vekst enn halvåret før. Det er Oslo-nettavisa VårtOslo som er den store opplagsvinnaren, med ein framgang på 530 abonnentar.

Lokalavislaget svært fornøgde

LLA er svært fornøgde med opplagstala. Til saman har medlemsavisene deira eit opplag på over 358.000.

– Gjennom pandemien trur og håpar eg at folk har sett kor viktig det er å ha ei lokalavis i kommunen sin. Avisene våre formidlar nyttig og livsviktig informasjon og knyter folk saman. Lokalavisene er òg ein nyttig mediekanal for bedrifter, organisasjonar og kommunar. Særleg har mange kommunar brukt lokalavisa det siste året for å få ut samfunnskritisk informasjon i eit truverdig miljø, seier generalsekretær Tomas Bruvik.

