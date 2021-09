innenriks

Det var klokka 15.10 at politiet fekk melding om at ein person oppførte seg truande. 18 minutt seinare tvitra Søraust politidistrikt at dei hadde fått kontroll på mannen.

Like før klokka 16 var politiet framleis på staden og tok forklaring frå involverte partar. Ein Nav-tilsett hadde ringt politiet om det som skal vere verbale truslar retta mot Navs medarbeidarar.

