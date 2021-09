Raudgrønt krav avvist – EUs fjerde jernbanepakke blir behandla fredag

innenriks

Arbeidarpartiet, Sp og SV har via Stortingets europautval bede regjeringa utsetje å behandle EUs fjerde jernbanepakke i møtet på fredag i EØS-komiteen, til det nye Stortinget har tiltredd.

Dei tre partia, som fekk fleirtal i valet, er alle mot å gjere dei siste jernbanereglane frå EU til norsk lov – og stemde imot dette i Stortinget. Men det var i juni, og då stemde Stortinget for.

Regjeringa vil ikkje ta omsyn til ønsket

Utanriksminister Ine Søreide (H) har i eit brev til dei tre partia gjorde det klart at regjeringa ikkje vil ta omsyn til deira ønske om å utsetje behandlinga av EUs fjerde jernbanepakke, skriv Aftenposten.

Ho viser mellom anna til at EØS-avtalen pålegg EØS-komiteen å behandle saka så snart som mogleg etter at EU har endra regelverket sitt.

Tore Myhre, direktør for internasjonal avdeling i NHO, seier dei forventar at regjeringa gjennomfører Stortingets avgjerd om jernbanepakken. Han er sterkt bekymra for konsekvensane viss jernbanepakken blir sett på vent på grunn av valet.

Eventuell reversering vil bryte med all sedvane

Myhre er spesielt bekymra for kva som vil skje viss ei ny regjering reverserer eit eventuelt vedtak i EØS-komiteen. Det vil bryte med all sedvane, åtvarar NHO-toppen.

– Det vil vere oppsiktsvekkjande om den første handlinga til den nye regjeringa ville vere å utløyse ein konflikt med EU om EØS-avtalen på eit så sentralt område som samferdsel. Dette vil sende heilt feil signal til naboane våre og vere eit fullstendig brot med norske interesser, seier han.

EUs fjerde jernbanepakke er ei jernbanereform som vart vedteken i EU i 2016. Eit kjerneelement i reforma er at persontogtilbodet som hovudregel skal konkurranseutsetjast. Saka er òg spesiell fordi EUs fjerde jernbanepakke gir EUs jernbanebyrå ERA myndigheit til å ta avgjerder direkte mot aktørar i Noreg. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

