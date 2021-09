Regjeringa fører vidare støtte til kollektivtrafikk ut året

innenriks

I årets statsbudsjett er det sett av om lag 1,2 milliardar kroner for vidareføring av togtilbod i ei tid med sviktande billettinntekter. Uavhengig av endring i smitteverntiltak fører regjeringa vidare støtta til togselskapa ut 2021. Utgiftene blir handterte innanfor gjeldande budsjett.

Det er sett av 3,6 milliardar kroner i statsbudsjettet for å halde oppe kollektivtilboda som blir drifta av fylkeskommunane – slik som buss, T-bane, trikk og ferje. Denne støtta blir òg ført vidare ut året. Også her går utgifter inn under gjeldande budsjett.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) håpar folk kan reise meir kollektivt framover.

– Det bør vi gjere, fordi kollektivtransport er ein del av klimaløysinga. Vi må samtidig ta høgd for endra reisevanar som følgje av pandemien. For å gi kollektivselskapa føreseielegheit og halde oppe eit godt tilbod til dei reisande, fører derfor vidare regjeringa den økonomiske støtta til kollektivselskapa ut året, seier Hareide.

